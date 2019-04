Ex-Otago, a Milano fanno il tutto esaurito

Dopo il debutto sold out di Torino, la band riempie anche il Fabrique. Dopo il successo di Sanremo, l’album Corochinato e il film documentario Siamo come Genova, gli Ex-Otago arrivano finalmente anche a Milano e al Fabrique fanno il tutto esaurito. Mauri, Fra, Simmi, Olmo e Rachid hanno dato alla luce il tour più potente degli Otago, un live di quasi due ore a cui hanno lavorato intensamente al fianco di Carlo Zoratti, un art director d’eccezione che ha collaborato con i più grandi (Jovanotti compreso) e che ha curato la direzione artistica e gli straordinari visual che muovono lo show. La nottata inizia a luci spente, un attacco solo voce e chitarra, Questa notte si accende un po’ alla volta e poi esplode, e con lei tutto il club. Sul palco la band in grande spolvero dà il benvenuto al pubblico proponendo una scaletta incredibilmente varia. Il tour prosegue a Senigallia (6/4), Bologna (9/4), Roma (10/4) e Bari (12/4). La band tornerà a Milano il 27/6 per il Tuborg Open Fest (Ippodromo San Siro).