Eros Ramazzotti regala 10 mila mimose a Milano

Venerdì 8 marzo Eros Ramazzotti ha regalato 10 mila mimose a tutte le donne in occasione della Festa della donna, celebrata sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Il live è stato aperto da un videomessaggio di The Circle Italia e Annie Lennox, fondatrice della onlus che opera internazionalmente. Un network di donne, provenienti da differenti paesi e ambiti (cultura, arte, spettacolo, moda, editoria, imprenditoria, giurisprudenza) che apportano idee, abilità ed entusiasmo per combattere la povertà e l’ingiustizia, favorendo azioni di raccolta fondi, comunicazione e sensibilizzazione dalla parte delle donne. Dopo il grande debutto all’Olympiahalle di Monaco di Baviera, con due serate che hanno registrato il tutto esaurito, il successo dei primi live della leg europea con oltre 45 mila biglietti venduti tra Germania e Lussemburgo, e il sold out della prima data italiana a Torino, Eros registra un poker di sold out anche per le 4 date al Mediolanum Forum di Assago prima dell’arrivo nella capitale con i 4 appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma previsti per il 12, 13, 15 e 16 marzo (tutto esaurito per le ultime due date).