l'omaggio di colleghi e ammiratori

Morte Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente

L'omaggio di parenti, colleghi e ammiratori fino alle 22 nella clinica romana dove la conduttrice si è spenta

13 Mar 2026 - 14:04
Lacrime e volti tirati all'ingresso della clinica romana dove è stata aperta la camera ardente di Enrica Bonaccorti. Da Eleonora Daniele a Vladimir Luxuria, da Maria Teresa Ruta a Caterina Balivo, tanti i vip e i colleghi che si sono uniti al lutto di amici e parenti della conduttrice, morta all'età di 76 anni, dopo una breve malattia. La camera ardente resterà aperta fino alle 22. Sabato, dalle 9 alle 12. I funerali si terranno poi alle 15 nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo.

