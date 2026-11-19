Una corsa contro il tempo per non perdere il treno. Emma Marrone ha regalato ai suoi follower un momento di quotidianità tutto da ridere, condividendo su Instagram una storia in cui si mostra mentre corre per raggiungere il vagone prima della partenza. La cantante con trolley al seguito ha accompagnato il video con una frase diventata subito protagonista: "Non ho perso il treno ma un polmone sì". Il siparietto ha conquistato il sorriso dei fan. La storia Instagram è stata, infatti, sommersa di cuoricini e reazioni, a dimostrazione di quanto il pubblico apprezzi anche questi momenti spontanei e lontani dai riflettori.
Missione compiuta
Dopo aver documentato la rocambolesca corsa con il trolley, la cantante è tornata ad aggiornare i follower con una serie di nuove storie direttamente dal vagone. La prova che, nonostante il polmone lasciato metaforicamente in stazione, l'operazione era andata a buon fine: Emma era riuscita a prendere il treno.