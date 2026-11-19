Una corsa contro il tempo per non perdere il treno. Emma Marrone ha regalato ai suoi follower un momento di quotidianità tutto da ridere, condividendo su Instagram una storia in cui si mostra mentre corre per raggiungere il vagone prima della partenza. La cantante con trolley al seguito ha accompagnato il video con una frase diventata subito protagonista: "Non ho perso il treno ma un polmone sì". Il siparietto ha conquistato il sorriso dei fan. La storia Instagram è stata, infatti, sommersa di cuoricini e reazioni, a dimostrazione di quanto il pubblico apprezzi anche questi momenti spontanei e lontani dai riflettori.