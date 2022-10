04 ottobre 2022 15:17

Emiliano Toso porta la sua esperienza di piano solo a 432hz al Manzoni di Milano



Emiliano Toso torna al Manzoni di Milano, giovedì 6 ottobre, per regalare al pubblico un viaggio esperienziale nel profondo di noi stessi grazie alla sua musica suonata al pianoforte a 432Hz, ovvero a 432 impulsi al secondo, un'intonazione usata ai tempi di Mozart o di Verdi che permette sviluppa frequenze e informazioni più in linea con quelle del nostro corpo e della natura intorno a noi, che permettono di ascoltare la propria musica interiore.

Il biologo e musicista presenta il suo nuovo album "L'albero della musica", una coinvolgente esperienza immersiva in grado di riportare chi ascoli all’autenticità del presente. Un momento per risintonizzarsi con il divenire dell’Universo e il respiro della Madre Terra, per raggiungere uno stato di unione in cui non esiste confine tra cielo e terra, sole e luna, maschile e femminile.