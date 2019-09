Elodie in topless in barca con Mahmood

Sono amici da anni Elodie e Mahmmod, che l'anno scorso ha scritto per lei il brano "Nero Bali". I due cantanti stanno vivendo un momento d'oro: lei ha festeggiato il disco di platino per il singolo "Margarita" e lui è reduce dal grande successo mondiale di "Soldi" dopo la vittoria a "Sanremo". Bene, come mostrano le foto del settimanale "Chi" i due si godono un raro momento di relax in Sardegna. In barca Elodie sfodera la sua carica sexy in topless, mentre Mahmood è protagonista di un piccolo incidente, un "doloroso" tuffo in acqua archiviato con un punto in testa. Manca all'appello il fidanzato della cantante, il rapper Marracash, che è rimasto a Milano a registrare il nuovo album...