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© Instagram @certifiedrakefan
© Instagram @certifiedrakefan
© Instagram @certifiedrakefan

© Instagram @certifiedrakefan

© Instagram @certifiedrakefan

SUL PALCO

Drake compie 40 anni: le foto dei festeggiamenti extralusso

Il rapper canadese ha festeggiato a New York con oltre 400 invitati. Sul palco è salito insieme ai Backstreet Boys

25 Ott 2026 - 13:26
9 foto
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