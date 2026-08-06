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© Instagram @lislopees |  Rihanna al carnevale di Barbados 
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I nuovi look della popstar

Rihanna, le ultime foto della cantante tra costumi di carnevale e lingerie

Tra costumi sgargianti e set fotografici, la cantante si è mostrata in molti modi diversi nelle ultime settimane

06 Ago 2026 - 13:50
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rihanna