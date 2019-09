Demi Moore e Courteney Cox "separate alla nascita", guarda le due attrici... gemelle

"Who is who?" scrive Demi Moore postando un incredibile scatto insieme a Courteney Cox in cui sembrano gemelle. "Chi è chi?" ci si domanda guardando le due splendide attrici che si assomigliano davvero incredibilmente. Stessi capelli lunghi e neri, stessa montatura degli occhiali, stesso sorriso, stesso fisico e un solo anno di differenza, Courteney ha 55 anni mentre Demi ne ha 56.. Insomma proprio... "separate alla nascita"!