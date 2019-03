David di Donatello, Benigni consegna a Tim Burton il premio alla carriera: "Un grande onore"

Tim Burton riceve il David alla carriera dalle mani di Roberto Benigni alla 64esima edizione dei David di Donatello: "Per me ricevere questo premio è uno dei più grandi onori", ha dichiarato il regista statunitense che negli ultimi tre anni ha lavorato a 'Dumbo', remake del classico Disney, nei cinema italiani dal 28 marzo. Dopo la consegna della statuetta al regista americano, Carlo Conti ha richiamato Benigni al centro per ricordare l'Oscar vinto nel 1999 con "La vita è bella", ma in platea nessuno si è alzato, come ci si sarebbe aspettato. Il conduttore è stato costretto così a "chiedere" la dovuta standing ovation: "In piedi" ha quasi ordinato e così il pubblico ha eseguito.