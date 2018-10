Dakota Johnson red carpet da "brividi" con nonna Tippi (musa di Hitchcock)

Dakota Johnson non poteva scegliere accompagnatrice migliore per la prima americana di "Suspiria", remake firmato da Luca Guadagnino che la vede protagonista. La figlia di Melanie Griffith ha calcato il red carpet a braccetto con nonna Tippi Hedren (88 anni), icona del cinema e musa di Hitchcock che la scelse per "Gli uccelli" e "Marnie". Elegante e in gran forma, la Hedren ha sfilato orgogliosa vicino alla nipotina che ha seguito con successo le sue orme.