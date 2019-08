Con Tosca Daniel Oren fa 500 all Arena di Verona: guarda le foto storiche

L'appuntamento è per giovedì 29 agosto. Con "Tosca", sesto titolo più rappresentato dell'Arena di Verona, il Maestro Daniel Oren, direttore musicale dell'Opera festival, taglierà due traguardi importanti: il 35esimo anno consecutivo nel salotto plein air e lo spettacolo numero 500 che lo conferma l'artista che ha diretto il maggior numero di rappresentazioni liriche nella storia areniana. L'opera di Giacomo Puccini è la stessa con cui, nel 1984, debuttò a Verona. “Ricordo benissimo la prima volta che salii sul palco – racconta - Fu un'edizione eccezionale. C'era Shirley Verrett, una delle più grandi voci del secolo. Non posso paragonarla alla Callas semplicemente perchè i paragoni con la Callas non si fanno. La seconda protagonista era Eva Marton, immensa. E poi un superbo Giacomo Aragall, carismatico e amatissimo. Per ascoltarlo venivano pullman di appassionati da tutto il mondo. Ne potrei citare molti altri. Questa era la nostra compagnia di canto, apprezzatissima dalla platea e in particolare dagli italiani che hanno la musica nel sangue. Il mio rapporto con l'Arena di Verona è una grande storia d'amore che non si esaurirà mai. Adoro tutti i lavoratori, per me non esiste solo il coro e l'orchestra. Tutti sono protagonisti”. La regia, le scene, i costumi e le luci, sono firmate da Hugo deAna. I protagonisti dell'opera tratta dal dramma omonimo di Victorien Sardou, saranno Vittorio Grigolo (Cavaradossi), Hui He (Tosca) e Ambrogio Maestri (Scarpia).