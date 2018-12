Clint Eastwood, alla première del film Mule c è tutta la famiglia (compresa la figlia segreta )

clicca per guardare tutte le foto della gallery

A 88 anni, Clint Eastwood torna al cinema, firmando la pellicola "The Mule", storia vera di un attempato corriere della droga. Alla première del film a Los Angeles, è andata in scena una vera e propria riunione di famiglia e per la prima volta il regista e attore è stato fotografato con tutti gli otto figli, compresa Laurie, la "figlia segreta". La figlia più giovane di Clint, la ventiduenne Morgan Eastwood, ha celebrato la riunione di famiglia con uno scatto sui social: "E' così raro che tutti gli 8 fratelli Eastwood siano nella stessa stanza", ha scritto. All'anteprima erano presenti anche la prima moglie di Clint, Maggie Johnson, e l'attuale fidanzata, Christina Sandera.