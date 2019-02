Capelli "in piedi" per il nuovo look di una famosa attrice, la riconoscete?

E' diventata mamma per la terza volta quattro mesi fa e la piccola Rani Rose sembra mettere la bella Kate Hudson davvero a dura prova. Almeno stando all'ultimo scatto postato, in cui l'attrice appare, con... un diavolo per capello. In realtà in tema di “hair look” l'attrice è sempre stata molto estrosa e questa volta non è da meno. Nella didascalia della foto Kate scrive "VolumeUp". Volume? In realtà sembra piuttosto una casalinga disperata, che non ha molto tempo da dedicare all'acconciatura!!