20 maggio 2021 12:10

Buon compleanno Cher, la diva "trasformista" compie 75 anni: guardala negli scatti più belli della sua carriera

Camaleontica e trasformista, tra ritocchini (confessati) ed eccentrici e continui cambi di look, Cher, (il cui vero nome è Cherilyn Sarkisian LaPierre), il famoso patto col diavolo, per l'eterna giovinezza, sembra averlo stipulato tanto tempo fa. E adesso l'icona pop, da 100 milioni di dischi venduti nel mondo, e attrice, con tanto di Oscar sullo scaffale di casa per la sua interpretazione in "Stregata dalla luna", compie 75 anni... Senza sentirli e darli a vedere. Regina dei red carpet e dello stile Cher ha saputo "osare" per tutta la sua brillante carriera. Sia nei look, sia nella vita. Dal duo Sonny & Cher, con l’ex marito Sonny Bono, violento e possessivo, alla carriera da solista, passando per il suo impegno nel sociale, a supporto dei diritti LGBTQ+, (e del figlio transgender Chaz Bono), per la lotta al Covid-19 e nella difesa degli animali. Talento, versatilità le sue doti migliori. Guardala negli scatti più belli.