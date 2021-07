13 luglio 2021 10:36

Ben Affleck in versione baby sitter per la famiglia allargata con J.Lo

Si respira aria di famiglia in casa Affleck-Lopez. La neo coppia ha finalmente scelto di vivere la storia d’amore sotto gli occhi di tutti. E come una famiglia allargata. Negli scorsi giorni hanno passato alcune ore in compagnia dei rispettivi figli agli Universal Studios di Hollywood e poi sono stati pizzicati dopo un pranzo, tutti insieme. Nell'ultimo avvistamento l'attore è andato allo Universal CityWalk, la zona pedonale di divertimento accanto agli Studios, con i figli Seraphina e Samuel, oltre che Emme, la figlia di Jennifer. I quattro hanno trascorso una giornata divertende, mangiando Wetzel Pretzel, e sfoggiando un look casual. Sono apparsi molto legati e affiatati. Continua così l'escalation dei "nuovi" Bennifer da quando Jennifer Lopez ha annunciato la rottura del fidanzamento con Alex Rodriguez: dai primi avvistamenti, le dichiarazioni degli insider e gli scatti dei paparazzi, fino al primo bacio pubblico e lo spostamento della cantante-attrice da Miami a Los Angeles. In vista di una possibile convivenza...