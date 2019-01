Barbra Streisand, con la nipotina è una nonna bella e orgogliosa! Guarda i suoi scatti del passato

Per Barbra Streisand è la prima nipotina e la sua gioia e il suo orgoglio sono incontenibili. L'attrice e cantante ha postato uno scatto su Instagram in cui tiene dolcemente tra le braccia, vicino al viso, la piccola Westlyn, primogenita del suo figliastro Josh Brolin ("Avengers: Infinity War"). Lo stesso ha fatto lui sul suo profilo scrivendo: "Bellezze classiche .Il tempo si ferma" La Streisand è stata sposato con il padre di Brolin, James Brolin dal 1998. Per lei diventare nonna è stata una gioia infinita. Intervistato poco dopo la nascita della piccola, due mesi fa Josh Brolin ha detto: "A non vedere l'ora che nostra figlia nascesse non erano i miei genitori o quelli di mia moglie ma Barbra...".