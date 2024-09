Anna trionfa alla "Billboard Women in Music". La prestigiosa cerimonia di premiazione promossa dall’iconica rivista americana e organizzata da Billboard Italia, che ogni anno celebra le donne più influenti dell’industria musicale e che per la prima volta si è tenuta in Europa, lunedì 16 settembre, presso lo storico Teatro Manzoni di Milano, uno dei simboli culturali della città. La prima edizione europea, prodotta da Vivo Concerti e condotta da Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, celebra le artiste italiane e ha visto protagoniste durante la serata al Manzoni: Anna, che ha vinto il premio Woman Of The Year, Gaia che ha ricevuto il premio Hitmaker Of The Year by Radio 105 e BigMama, con il premio Breakthrough. Ad esibirsi per il pubblico presente in sala sono state Gaia, con un medley dei suoi successi, Federica Abbate, premiata come Songwriter Of The Year e le cantautrici Ariete e Bu Cuaron. Gli altri premi conferiti sono: Laura Pausini premio Icon, Elodie premio Performer Of The Year, Rose Villain premio Impact Of The Year, Clara premio Rising Star, Anfisa Letyago premio DJ Of The Year, Marta Salogni premio Producer Of The Year, Marta Donà premio Manager Of The Year, Sara Potente premio A&R Of The Year e Ramona Tabita premio Stylist by Bellissima. La serata è terminata con un afterparty nell’iconico flagship store di Rinascente in Piazza Duomo, animato dai DJ set di Anfisa Letyago e Margherita Grechi e dalle esibizioni di Alexia e Gaia e Tony Effe con la loro hit estiva “Sesso e Samba”.