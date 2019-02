Angelina Jolie e il suo clan di figli in gita a New York

Posano sorridenti Angelina Jolie e i suoi sei figli in una delle rare occasioni in cui l'attrice ha permesso ai fotografi un'incursione nella sua vita privata. Solitamente schiva e poco incline a farsi immortalare insieme ai figli la bella attrice ha portato i ragazzi alla proiezione di un film in arrivo su Netflix "The Boy Who Harnessed the Wind", dove ha intervistato lo scrittore, regista e attore del film, Chiwetel Ejiofor, e William Kamkwamba, sulle cui memorie si basa il film. I sei ragazzi Maddox, 17 anni, Pax, 15 anni, Zahara, 14 anni, Shiloh, 12 anni, più i gemelli Vivienne e Knox, 10 anni sono apparsi molto cresciuti. Con mamma Angelina la gita nella Grande Mela sembra essere stata molto entusiasmante tra musei, un tour della New York University, shopping, un musical sabato sera e alla guida della metropolitana con Knox e Pax.