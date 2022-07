13 luglio 2022 11:29

Andrew Garfield avvistato a Ischia: relax in barca per Spiderman

Andrew Garfield, noto per aver interpretato Spiderman, ha approfittato della partecipazione all'"Ischia Global Festival" per trascorrere alcuni giorni di relax in Italia. L'attore britannico è stato avvistato in barca, in compagnia di alcuni amici, tra cui Vito Maria Schnabel, mercante d'arte americano.