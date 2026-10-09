Alexander Skarsgård a piedi (quasi) nudi sul red carpet di "Wicker"

In un'intervista a Entertainment Weekly, Alexander Skarsgård ha scherzato sulla rigidità del costume, definendola la parte più semplice del lavoro: "Mi sto rapidamente avvicinando alla terza età; ogni mattina, quando cerco di alzarmi dal letto, ho la sensazione che tutto il mio corpo sia fatto di vimini". I registi lo hanno descritto come "molto sportivo" per aver sopportato tante ore in costume. La difficoltà maggiore? Il caldo: "La luce diretta del sole - ha spiegato Fischer - rendeva l'esperienza una vera tortura".