Alessandro Enriquez riunisce tv, musica e moda per beneficenza

"Love Cocktail" per il lancio della capsule collection "Full of Love - Full of Care" firmata Alessandro Enriquez in collaborazione con Tessitura Monti per Oxfam Italia, nella boutique Banner, in via Sant’Andrea a Milano. Al cocktail party sono intervenuti, tra gli altri, i cantanti Rocco Hunt e Marue, gli influencer Giovanni Masiero e Francesca Rocco, i socialieti Missoni e i volti noti della tv come Federica Fontana, Justine Mattera e Aaron Douglas Nielsen. Poi tutti all'esclusivo private dinner presso I Mori. Enriquez ha deciso di unire moda e charity con una speciale capsule di camicie hawaiane in limited edition: "Non si possono ignorare situazioni di povertà come quelle che ormai stiamo sperimentando anche nel nostro Paese. Si deve, e può aiutare, con piccoli o grandi gesti. Anche una camicia può diventare il simbolo di un gesto che ognuno di noi dovrebbe fare"