E' partito, con un sold out al Pala Alpitour di Torino, il tour nei palazzetti di Alessandra Amoroso. Una grande festa per celebrare insieme alla sua "Big Family" i dieci anni di carriera. Lo show, che offre due ore di musica, girerà l'Italia in lungo e in largo per ben 32 date, chiudendosi il 13 maggio ad Aci Reale.