Al teatro Manzoni torna "Caveman", per ridere (fino alle lacrime) sulla vita di coppia

Torna al teatro Manzoni di Milano, domenica 5 maggio alle 20:45, "Caveman - L'uomo delle caverne", il più famoso spettacolo sul rapporto di coppia a livello planetario, nell'adattamento di Maurizio Colombi e John Peter Sloan, con la regia di Teo Teocoli. La versione italiana dello spettacolo raggiunge e batte il grande successo avuto a Broadway, dove con 702 performance era il monologo più longevo della storia. Il successo si è diffuso nel mondo con cifre di tutto rispetto: 10 milioni di spettatori, 22 traduzioni differenti, in scena contemporaneamente in 30 paesi nel mondo ed è stato anche Vincitore del premio "Laurence Olivier" come Miglior Spettacolo d’Intrattenimento. Tutto ciò ha trasformato "Caveman" in un fenomeno di costume mondiale. Con "Caveman" si ride (sino alle lacrime) e ci si riconosce, ma soprattutto si raccoglie un messaggio d’amore sulla coppia e sulla famiglia. Lo confermano i giudizi ed i commenti degli spettatori stessi. Gli spettatori che hanno visto lo spettacolo più di 7 volte vincono un free pass che gli dà la possibilità di tornare gratuitamente quando vogliono e di accedere al back stage. I suggerimenti più belli sugli aneddoti della vita di coppia, inviati a Maurizio Colombi, sono premiati con un biglietto omaggio e sono inseriti nel testo dello spettacolo, la stessa sera. Lo spettacolo si avvale di una band musicale, la Cave Band, composta da 5 musicisti: Davide Magnabosco, Angelo Di Terlizzi, Alberto Schirò, Americo Costantino.