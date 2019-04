Al teatro Manzoni l informazione irriverente di Enrico Bertolino e Luca Bottura

Terzo appuntamento al teatro Manzoni di Milano con "Interessa l'articolo?". Lunedì 8 aprile, alle 20:45, Enrico Bertolino e Luca Bottura daranno vita a uno spettacolo in cui l'attualità, la politica, il costume e la satira si contamineranno danneggiandosi a vicenda. In "Interessa l'articolo?" le doti narrative e comiche di Enrico Bertolino unitamente alla pungente vena satirica di Luca Bottura, porteranno a teatro la loro personalissima rassegna stampa, un format collaudato che ha già riscontrato grande successo in radio.



Sul palco, a scandire i diversi momenti dello spettacolo e ad accompagnare lo stand-up comedian milanese nelle sue performance musicali, ci sarà il polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu con musiche originali scritte insieme a Roberto Antonio Dibitonto e altre tratte dal grande repertorio della musica leggera italiana. Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 20, verrà offerta al pubblico una degustazione vini realizzata in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier Lombardia.