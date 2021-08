17 agosto 2021 21:45

Addio a Piera Degli Esposti, fiori bianchi e amici alla camera ardente

Da Paola Cortellesi a Leopoldo Mastelloni, in tanti hanno sfilato nella camera ardente in sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma davanti alla bara dell'attrice Piera Degli Esposti, scomparsa a 83 anni. Amici e colleghi si sono intrattenuti anche con i famigliari e le persone più care per l'attrice, come il fratello Franco, i nipoti e l'ex compagno, il regista Massimo Scaglione. Fiori bianchi sopra e intorno al feretro, una foto nella quale regala una dei suoi grandi sorrisi e le immagini su uno schermo di lei che cammina per Roma, insieme a scatti di alcune delle sue più grandi prove d'attrice: questo l'allestimento per l'omaggio alla grande protagonista del teatro e del cinema italiano. Sempre in Campidoglio, mercoledì 18 agosto, dopo la riapertura in mattinata della camera ardente, si svolgerà alle 11 la commemorazione a lei dedicata