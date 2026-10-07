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diva del grande cinema

Addio a Eva Marie Saint, la musa di Hitchcock

Nata il 4 luglio 1924 a Newark, Saint ebbe uno degli esordi più spettacolari nella storia di Hollywood

07 Ott 2026 - 10:40
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Lutto nel mondo del cinema: è morta a 102 anni Eva Marie Saint, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per "Fronte del porto" di Elia Kazan (1954) e star di "Intrigo internazionale" di Alfred Hitchcock.

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