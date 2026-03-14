A Roma l'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti

Il feretro di Enrica Bonaccorti è arrivato alla Chiesa degli Artisti di Roma sulle note di "La lontananza" di Domenico Modugno. Il suo arrivo, accompagnato dalla figlia della conduttrice, Verdiana, e l'ex marito, Arnaldo Del Piave, è stato accolto da un applauso. Presenti in chiesa Alba Parietti, Alberto Matano, Giorgio Assumma, Eleonora Daniele, Valeria Fabrizi, Dario Salvatori, Guillermo Mariotto, Ilona Staller e Gianni Ippoliti.