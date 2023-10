04 ottobre 2023 12:26

A Milano arriva "Il circo sull'acqua": lo show delle meraviglie e dei record

Dal 6 ottobre al 19 novembre arriva a Milano "Il Circo sull’Acqua". Tayler Martini e i suoi fratelli arrivano per la prima volta a Milano e per questa occasione hanno creato uno spettacolo dal titolo “Lo show delle meraviglie e dei record”. Meraviglie perché il pubblico si tufferà in un mondo pieno d’acqua: la tradizionale pista di segatura è sostituita da una piscina centrale dove fontane e cascate con 40mila litri d’acqua faranno da cornice all’esibizione degli artisti. E record perché sono tanti i successi da vedere e toccare. Lo stupore del pubblico durerà per due ore con continue sorprese che questa nuova produzione ha in serbo per i suoi spettatori. I più piccoli saranno incantati dalle bolle di sapone piene di fumo e fuoco in una fantasia ispirata ad una delle più famose favole di Walt Disney. Grandi novità con gli ologrammi che faranno immergere tutti in un viaggio marino straordinario.