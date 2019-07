A 61 anni Melanie Griffith sfoggia un bikini strepitoso

Melanie Griffith si sta godendo le vacanze a Ibiza e via Instagram invia cartoline bollenti ai suoi follower. A 61 anni l'attrice americana si può ancora permettere un bikini da far girare la testa agli uomini. Il suo segreto? Un allenamento quotidiano da atleta professionista che le permette di sfoggiare addominali d'acciaio e gambe super toniche. Via social Melanie condivide le sue sessioni in palestra tra attrezzi, pesi ed esercizi a corpo libero. Una gran fatica, ma i risultati sono straordinari.