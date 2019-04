"Harry ti presento Sally" 30 anni dopo, ma cosa è successo ai volti di Meg Ryan e Billy Crystal?

Trent'anni fa esordiva al cinema "Harry ti presento Sally", delicata e divertente storia d'amore, che conquistò subito il pubblico. Il film divenne presto un cult grazie anche e soprattutto ad alcune scene iconiche, come quella dell'orgasmo di Sally. Meg Ryan, 57 anni e Billy Crystal, 71, indimenticabili protagonisti della pellicola, si sono incontrati l'altra sera a Hollywood per una proiezione speciale durante la serata di apertura del TCM Classic Film Festival. Una reunion all'insegna della nostalgia... ma anche dello stupore. I due attori avrebbero dovuto in realtà "ripresentarsi", per quanto irriconoscibili sono apparsi sul red carpet: i volti "trasformati" da troppi ritocchi e i lineamenti sconvolti da un'eccessiva chirurgia estetica. Qualche ruga e qualche imperfezione in più avrebbe sicuramente giovato.