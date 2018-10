"Flashdance" torna a teatro: parte da Milano la nuova tournée

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dopo l'incredibile successo di pubblico della stagione 2017/2018 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, con oltre 70 mila presenze raggiunte, arriva nei teatri italiani la nuova versione del film culto "Flashdance - il Musical". La tournèe, che porterà lo spettacolo in tutta Italia fino ad aprile, partirà a novembre dopo un'anteprima il 27 e 28 ottobre al Teatro della Luna di Milano. A interpretare Alex a teatro sarà Valeria Belleudi, allieva della Scuola di “Amici” di Maria De Filippi nel 2004, già attrice di first class musical come “Sister Act”. La regia è affidata alla brillante Chiara Noschese - affermata attrice di teatro, casting director e regista di family show - che con "Flashdance il Musical" firma la sua prima regia di un importante titolo internazionale.