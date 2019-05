"Aladdin", il cast "vola" sul tappetto rosso

Il centro di Londra si è trasformato per una sera nella misteriosa Agrabah, in occasione della première europea del live-action "Aladdin". A sfilare sul magico red carpet il regista Guy Ritchie, accompagnato dai protagonisti Mena Massoud (Aladdin) e Naomi Scott (Jasmine), dal cattivo Marwan Kenzari e dal Genio della lampada Will Smith. Quest'ultimo ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà a confrontarsi con il suo predecessore Robin Williams, che doppiò il Genio nella versione animata del 1992. "E' stato profondamente stressante e complicato. Quello che fece Robin Williams fu rivoluzionario per l'animazione: trasmise al personaggio la sua personalità. Ho provato a fare lo stesso, con il mio passato hip hop ho creato il mio Genio" ha dichiarato Smith.