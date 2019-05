"Aladdin", da Wanda Nara a Fabio Rovazzi: i vip alla magica anteprima italiana del nuovo film Disney

La rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1992, "Aladdin", diretto da Guy Ritchie arriverà nelle sale italiane il 22 maggio. A Milano numerose celebrità hanno sfilato sul blue carpet per festeggiare l’arrivo del film. Naomi ha incantato i presenti con una performance dal vivo, interpretando la nuova versione del celebre brano premiato con l’Oscar "Il Mondo È Mio" in duetto con Manuel Meli, voce italiana di Aladdin. Tra i presenti, molti volti noti come Wanda Nara, Fabio Rovazzi, Serena Autieri, Roberta Armani, Wanda Nara, Giulia De Lellis, Andrea Damante, Alvin, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Paola Caruso, Elena Barolo, Francesco Tricarico, Francesco Sarcina, Giovanni Caccamo, Giulia Salemi, Anastasio, Leo Gassman, i Bowland, Jo Squillo, Ellen Hidding, Barbara Snellenburg Chiara Iezzi e molti altri ancora.