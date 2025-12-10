Torna Fog Triennale Milano Performing Arts e si interroga sul presente: la nona edizione tra corpo, speranza e memoria

Fog è un invito a mettersi in ascolto, a lasciarsi attraversare dai linguaggi della scena contemporanea e a esplorare. Ma anche a sentirsi offrire domande su questo presente. Per il Presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri, la nona edizione di Fog "si conferma un laboratorio vitale dove si incontrano linguaggi, culture e sensibilità provenienti da ogni parte del mondo: è uno spazio di ricerca che parla al presente, coinvolgendo un pubblico giovane, curioso e pronto a interrogare il proprio tempo. Grazie al lavoro straordinario di Umberto Angelini, il festival continua a essere un punto di riferimento per Milano, offrendo alla città l’opportunità di scoprire le visioni più innovative della scena performativa contemporanee". Il Direttore artistico ha spiegato: “Disegniamo un festival capace di disturbare l’assuefazione al flusso costante di immagini e aprire spazi critici di riflessione sulla società contemporanea".