Il 26 giugno sarà la volta degli Evanescence, la band statunitense guidata dalla voce di Amy Lee. A chiudere l'edizione domenica 27 giugno saranno i Placebo e i Faith No More. Firenze rocks, prodotto da Live nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, è nato nel 2017 e ha ospitato sul palco della Visarno Arena di Firenze oltre 100 artisti e band provenienti da più di 20 Paesi, tra cui Green Day, Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e The Cure. Con l'edizione 2026, il festival ha tagliato il traguardo del milione di biglietti venduti dalla sua nascita, un risultato, spiegano gli organizzatori, "che ne conferma il ruolo di primo piano nel panorama musicale europeo e la capacità di richiamare un pubblico sempre più ampio e internazionale. Virgin Radio è la radio partner ufficiale del festival.