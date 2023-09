"Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando", ha aggiunto la cantante, 69 anni.

"Da mesi stiamo lavorando a questo evento, con una straordinaria risposta da parte del pubblico che lo ha reso sold out in soli 20 giorni”, ha spiegato Ferdinando Salzano, fondatore Friends & Partners e organizzatore dell’evento. “La presenza di Fiorella, davanti e dietro le quinte, è a tutti gli effetti imprescindibile. Non possiamo pensare di realizzare lo spettacolo senza di lei, che oltre ad aver coordinato la direzione artistica e musicale di tutto lo show, sarebbe stata protagonista di bellissime collaborazioni musicali con i suoi amici e colleghi, che hanno accettato l'invito ad essere sul palco dell'Arena di Verona per questa importantissima causa".





L'evento nel 2022 Il concerto si è già tenuto l'11 giugno 2022 nell'RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Sul palco sette donne e artiste: Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Con loro sette colleghi: Caparezza, Brunori Sas, Diodato, Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez ed Eros Ramazzotti.

Lo spettacolo è nato e pensato per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza.