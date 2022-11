Filippo Caccamo, dal web al palcoscenico con un tour teatrale

Filippo Caccamo porta la vita dei docenti disperati in un tour teatrale comico : "Tel chi Filippo!". Mezzo milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok . Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web "mai una laurea", lanciato dall’attore e comico e diventato poi spettacolo teatrale. Oggi la situazione si è ribaltata: da studente disperato, Filippo Caccamo si è laureato veramente in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte e ha iniziato a insegnare.

Laureato in Storia dell’Arte e in Beni Culturali all'Università Statale di Milano, è attore comico, autore, influencer, youtuber e content creator. Nonostante la giovane età (ha 29 anni, ndr), ha calcato palchi importanti come quello di "Zelig", ha partecipato a due edizioni del programma televisivo "Eccezionale Veramente" e a "Colorado Tv". Al cinema, ha recitato in "Rido perché ti amo" di Paolo Ruffini e in "Senza lasciare traccia" di Gianclaudio Cappai.

Il suo punto di vista ora è dietro la cattedra e da quello ha preso le mosse lo spettacolo "Tel chi Filippo!" da lui stesso ideato, scritto, diretto e interpretato. Lo show, sta continuando a centrare sold out ovunque, ed è pronto a ripartire in autunno con le prime date.

In scena, in un monologo che non dà tregua, c’è la vita degli insegnanti di oggi, tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, burocrazia, lezioni su meet, la lim che non funziona, il rappresentante dei libri, il rapporto con la temibile segreteria e con i collaboratori scolastici.

Aneddoti, tic, luoghi comuni, iperboli che si susseguono in un turbine di risate sono l'ossatura dello spettacolo, che attinge a piene mani dalla vera vita quotidiana del Prof. Filippo Caccamo tra i banchi di una scuola media lodigiana: i suoi colleghi e i suoi studenti sono la sua fonte d’ispirazione primaria e le loro situazioni quotidiane, rilette alla luce della verve comica dell’attore, diventano uno spettacolo irresistibile per tutti.

"Con Mai una Laurea - racconta Filippo Caccamo - il mio obiettivo era di portare a teatro la generazione dei ventenni, quelli che mi hanno conosciuto grazie a Facebook e Instagram, per far loro sperimentare un modo diverso di vivere la comicità e la cultura, non per forza filtrate dallo schermo di uno smartphone. Da allora, anche per una questione anagrafica e professionale, mi sono reinventato artisticamente nei panni adulti dei docenti: la scuola italiana è una meravigliosa fonte d’ispirazione e spesso la realtà supera l’esagerazione comica. Con Tel chi Filippo! voglio far ridere tutte le generazioni, quelle che tuttora soffrono sui libri o sui registri e anche chi li ha dimenticati da un po’ ma ha vivo il ricordo di quegli anni. Dopo due anni di pandemia, poi, c’è voglia di leggerezza e spensieratezza e per me è una soddisfazione immensa regalare al mio pubblico due ore di risate non stop".

LE DATE DEL TOUR:

- 11, 12 novembre: Castelnuovo del Garda – Teatro Dim

- 18, 19 novembre: Torino – Teatro Cardinal Massaia (doppio orario il 19: 17 e 21)

- 23, 25 novembre: Bergamo – Teatro Boccaleone

- 24, 26 novembre: Ferrara – Teatro dei Fluttuanti

- 27 novembre: Broni – Teatro Carbonetti

- 13, 14 gennaio: Modena – Teatro Michelangelo

- 21 gennaio: Milano – Teatro Nazionale (doppio orario: 16.30 e 21.30)

- 28 gennaio: Padova – Teatro dei Colli (doppio orario: 16.30 e 21)

- 3 febbraio: Roma – Teatro Italia

- 18 febbraio: Montecatini – Teatro Verdi

- 23 febbraio: Piacenza – Teatro Politeama

- 25 febbraio: Sondrio – Teatro Sociale

- 24/28 marzo: Lodi – Teatro alle Vigne