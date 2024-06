Fiera Milano Live, dagli Evanescence a Emis Killa un'estate di musica e svago

Tutto pronto per Fiera Milano Live, la nuova destinazione della musica dal vivo che si propone tra la manifestazioni più interessanti tra i festival in programma per l’estate 2024. Undici i concerti annunciati di artisti italiani e internazionali per un calendario, dal 12 giugno al 2 settembre 2024, che spazia dal pop all’urban fino al rap, alla dance, all’elettronica e all’indie. Non solo musica ma anche luogo di aggregazione e svago: un’area volley, in collaborazione con Vero Volley, per sfide tra amici all’ultimo set e una ruota panoramica, per piccoli momenti di relax, renderanno Fiera Milano Live un’esperienza ancora più coinvolgente, da vivere intensamente per tutto l’arco delle serate.