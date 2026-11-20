Alessandro Genovesi ha firmato la sceneggiatura insieme a Ficarra e Picone. Il progetto, ha raccontato, è nato dalla volontà di affrontare le contraddizioni dei rapporti sentimentali, più che di costruire una semplice storia d'amore. "Il film nasce dal desiderio di raccontare una storia d'amore, o forse sarebbe meglio dire una storia sulle complicazioni dell'amore", ha spiegato. Al centro ci sono le difficoltà nel riconoscere i propri desideri, gli incontri capaci di mettere in discussione convinzioni consolidate e la distanza, spesso difficile da individuare, tra ciò che pensiamo di essere e quello che siamo davvero. Il lavoro con Ficarra e Picone si è concentrato sulla costruzione di una sceneggiatura originale, pur restando nell'ambito di un genere popolare e familiare al pubblico.