Toni Servillo con Ficarra e Picone in "L'abbaglio": guarda gli scatti
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Il film, con Anna Foglietta e Vittoria Puccini, arriverà nelle sale il 26 novembre e sarà presentato anche al Torino Film Festival
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Una convivenza imprevista, vecchi rapporti che tornano a galla e nuove complicazioni sentimentali: sono gli ingredienti di "La notte delle fragole", la commedia diretta da Alessandro Genovesi che riporta sul grande schermo Ficarra e Picone. Il film, con Anna Foglietta e Vittoria Puccini, arriverà nelle sale il 26 novembre e sarà presentato anche al Torino Film Festival. Al centro della storia c'è un appartamento romano nel quale le certezze dei protagonisti finiranno progressivamente per sgretolarsi.
Valentino (Valentino Picone) conduce un'esistenza organizzata e tranquilla insieme alla moglie Elena (Anna Foglietta) e a Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. La loro routine viene però stravolta dall'arrivo di Salvo (Salvatore Ficarra), ex marito di Elena e padre della ragazza. Dopo un litigio con la compagna Tania (Giulia Fiume), Salvo chiede ospitalità e finisce per fermarsi nell'abitazione, dando vita a una serie di situazioni complicate e divertenti. A rendere ancora più esplosiva la convivenza sarà l'arrivo di Francesca (Vittoria Puccini), la nuova compagna dell'uomo.
L'intera vicenda si sviluppa tra le pareti dell'appartamento, ricostruito negli studi di Cinecittà. Una scelta che, come ha spiegato Ficarra durante la conferenza stampa a Roma, trasforma la casa in una sorta di ring sentimentale: "Chi entra è costretto a mettersi in discussione sentimentalmente e a vedere ribaltate tutte le certezze che aveva prima".
L'attore ha anche risposto a chi potrebbe aspettarsi dal duo una commedia caratterizzata dalla consueta satira sociale. "Non è che abbiamo sempre una sola etichetta", ha osservato, spiegando che il punto di partenza è semplicemente un'idea che convince e una storia che si ritiene meritevole di essere raccontata. Ha inoltre ricordato che i sentimenti non sono affatto un argomento estraneo ai film di Ficarra e Picone.
Anche Picone ha respinto l'idea che La notte delle fragole sia privo di un tema di fondo. "Non è vero che non c'è un tema importante in questo film", ha dichiarato, indicando nella fragilità delle relazioni il nucleo della storia. I rapporti, ha spiegato, non sempre sono destinati a durare per tutta la vita e talvolta possono degenerare fino a diventare tragedie o casi di cronaca nera.
L'attore ha invitato a non affrontare ogni situazione con eccessiva pesantezza, perché cambiare punto di vista può aiutare a comprendere meglio anche i problemi più complessi. Nel suo intervento ha richiamato inoltre le proteste dei giovani in difesa dei propri diritti: "È giusto che lo facciano loro, noi adulti non faremmo mai niente". Alleggerire le difficoltà, ha concluso, fa comunque parte del mestiere di chi realizza commedie.
Anna Foglietta interpreta Elena, una donna che si trova continuamente davanti a decisioni delicate, in bilico tra ciò che potrebbe fare e ciò a cui potrebbe invece rinunciare. "Il mio personaggio è quello di una donna che sta sempre sul crinale di qualcosa che potrebbe fare o non fare", ha spiegato l'attrice, sottolineando la complessità di un ruolo che richiede grande precisione nell'interpretazione.
Vittoria Puccini veste invece i panni di Francesca, una donna convinta di aver compreso una situazione che finirà per sorprenderla. Il suo personaggio si presenta a una cena senza sapere che si troverà di fronte proprio la persona che avrebbe voluto evitare. "Sono quelle situazioni scomode, difficili da cui poi nasce spesso qualcosa di costruttivo e positivo", ha commentato l'attrice, descrivendo l'incontro inatteso che cambia le prospettive della protagonista.
Alessandro Genovesi ha firmato la sceneggiatura insieme a Ficarra e Picone. Il progetto, ha raccontato, è nato dalla volontà di affrontare le contraddizioni dei rapporti sentimentali, più che di costruire una semplice storia d'amore. "Il film nasce dal desiderio di raccontare una storia d'amore, o forse sarebbe meglio dire una storia sulle complicazioni dell'amore", ha spiegato. Al centro ci sono le difficoltà nel riconoscere i propri desideri, gli incontri capaci di mettere in discussione convinzioni consolidate e la distanza, spesso difficile da individuare, tra ciò che pensiamo di essere e quello che siamo davvero. Il lavoro con Ficarra e Picone si è concentrato sulla costruzione di una sceneggiatura originale, pur restando nell'ambito di un genere popolare e familiare al pubblico.
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