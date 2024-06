La musica delle Corona Sunsets Sessions accende l'estate

Le Corona Sunsets Sessions prendono il via al tramonto, quando il cielo si accende di una luce dorata e l'atmosfera si fa più rilassata. Un momento di disconnessione dalla routine quotidiana a ritmo di musica, tra eventi live e dj set. Ci saranno anche coinvolgenti e divertenti attività e angoli food&beverage oltre a tante alte sorprese: photo opportunities, gadget come spillette, bandane, shopper e cappellini e, per sfoggiare un trucco adatto all’occasione, ci sarà un angolo dedicato al face painting disponibile per tutti.