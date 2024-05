Il "Cervino Mountain Music Festival" celebra il solstizio d'estate con il jazz di Russell Crowe

Venerdì 21 giugno la festa per il solstizio d’estate vedrà sul palco tre artisti di livello internazionale. Il primo uè n grande nome del cinema accompagnato dalla sua band di 8 elementi: Russell Crowe & The Gentlemen Barbers. Sul aplco anche uno dei trombettisti più celebri con il suo ensemble, Fabrizio Bosso Quartet e infine un talento made in Italy della chitarra: Luca Stricagnoli.

Russell Crowe in salsa jazz Sul palco allestito a Breuil-Cervinia, dal tardo pomeriggio i tre artisti ammalieranno il pubblico con la loro musica circondata da uno scenario naturale mozzafiato. Russell Crowe & The Gentlemen Barbers inaugurano proprio da Cervino Mountain Music Festival la loro lunga tournée estiva in Italia, in cui rivisiteranno numerosi successi della storia della musica. Ridaranno vita a brani iconici attraverso nuovi e inaspettati arrangiamenti.

Sul palco Fabrizio Bosso e Luca Stricagnoli Fabrizio Bosso, con il suo Quartetto, renderà omaggio al genio musicale di Stevie Wonder: l’energia, la vitalità e la forza espressiva delle più celebri canzoni dell’artista americano insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che renderanno unico e irripetibile questo live. Luca Stricagnoli proporrà sul palco del Cervino Mountain Music Festival il suo fingerstyle, che lo ha portato ad esibirsi dal vivo in ogni angolo del pianeta, tanto da essere considerato, nel suo genere, uno tra i migliori chitarristi della scena mondiale.

Nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, poi, come preview del festival, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers suoneranno tre brani direttamente dalla Terrazza Panoramica del Matterhorn Glacier Paradise (Piccolo Cervino), situata a 3.883 metri di altitudine, per l’esibizione blues/rock canora più in alta quota del mondo. Una performance esclusiva e senza precedenti (non aperta al pubblico) in un’atmosfera altamente suggestiva. I biglietti di Cervino Mountain Music Festival sono gratuiti, fino ad esaurimento, e disponibili su Ticketone.