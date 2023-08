I luoghi del festival Anche quest’anno il percorso enogastronomico e sonoro di Ricci Weekender si dispiegherà attraverso diverse location d’eccezione della Sicilia orientale: a cominciare dall’apertura del festival a Palazzo Biscari, testimonianza del più bel barocco siciliano, il cortile del monumentale Castello Ursino, lo storico club Mercati Generali, che quest’anno ha festeggiato i 25 anni di attività, il giardino botanico di Radicepura a Giarre dove è in corso la famosissima biennale Garden Festival. Luoghi tradizionali del festival ai quali si aggiungono quest’anno Materia Spazio Cucina, il ristorante Michelin 2023 di Bianca Celano che ospiterà la prima delle cene in programma, e una tra le splendide cantine dell’Etna, scelte ogni anno come partner di Ricci Weekender, che continua così a coltivare il legame con il territorio e con le sue eccellenze.

La musica Come sempre, l’eterogeneità artistica è l'ingrediente principale della programmazione musicale della manifestazione: un percorso dove il jazz si mescola con l’elettronica, e con una varietà di suoni senza confini. Nella line-up di quest’anno tra gli ospiti internazionali, la leggenda della club culture e della dance music in Inghilterra, Norman Jay (2 settembre) e “sua maestà” Gilles Peterson, (3 settembre, Radicepura) inarrestabile nel suo percorso tra generi, stili e nazioni della musica. Tra gli italiani, Rosa Brunello, (1 settembre, Palazzo Biscari) contrabbassista e compositrice tra le più apprezzate sulla scena; Gianluca Petrella, trombonista tra i più innovativi nel panorama contemporaneo, al festival con la sua formazione Cosmic Renaissance, accompagnata dalla voce della cantante italo-nigeriana Anna Bassy (3 settembre, Radicepura); Nicola Conte, (3 settembre, Radicepura) uno dei produttori jazz più eleganti in circolazione, tra bossa nova e tradizione jazzistica.

Dalla scena contemporanea più vibrante arrivano al club Mercati Generali (2 settembre) Pellegrino&Zodyaco, progetto del cantautore, musicista, e dj Pellegrino, pioniere della scena musicale emersa negli ultimi anni da Napoli e dintorni e Paula Tape artista originaria di Santiago del Cile, dove è cresciuta come batterista in band metal e poi indie-electro. Il concerto del sabato pomeriggio al Castello Ursino è affidato a Club Rivera, il progetto ideato da Antonio Calandra e Francesco Arena, con il supporto di Mario Nasello, che unisce black music, house, hip hop e jazz a un’atmosfera mediterranea. Mentre per l'ormai consueto after party di venerdì al Fico Beach Club è atteso Shy one, dj tra i più versatili di Londra, con i suoi set che spaziano dal grime UK hip-hop alla classic house e oltre.