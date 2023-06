Prima edizione del Festival Musica Bella dedicato a Gianni Bella

Nella serata di sabato 24 giugno (inizio ore 21:00, ingresso libero dalle ore 20:00 fino a esaurimento posti) si esibiranno i 22 artisti emergenti che si sono qualificati durante il contest che si è svolto in questi mesi, interpretando un brano a loro scelta (inedito o cover) e dando un assaggio di una canzone tratta dal repertorio di Gianni Bella, che eseguiranno interamente qualora accedessero alla serata finale. Saranno presenti sul palco in qualità di ospiti anche la cantautrice Aladea, il cantautore Enzo Bollani e la cantante Sena.

La giura composta da Dino Stewart (Direttore Generale BMG), Fio Zanotti (produttore e arrangiatore), Pierguido Asinari (scrittore), Chiara Bella (direttrice artistica Festival Music Bella), Gianni Bella, Alberto Bertoni (produttore e autore), Giuseppe Fulcheri (autore) e Charlie Rapino (talent scout e giudice di “Amici di Maria De Filippi”) selezionerà, tra i 22 artisti emergenti, i 10 artisti che accederanno alla finale di domenica 25 giugno.

Di seguito i 22 semifinalisti: ALFONSO CAPRIA da Crotone con “L’aria”, CAMILLA PANDOZZI da Formia (LT) con “Amore”, LA LANDUCCI (al secolo Caterina Landucci) da Lucca con “Con Quella Voce, CHRISTIAN ANNIBALE da San Marcellino (CE) con “Artide”, DANIELE (al secolo Daniele Ragghianti) da Lucca con “Lontano - Vicino”, DEMETRA (al secolo Demetra Tegas) da Porto Ferraio (LI) con il brano “Cashmere”, DILETTA GIANGIULIO da Ravenna con “Libera”, FIJORD (al secolo Filippo Labadini) da Parma con “Morto”, GAETANO MORAGAS da Dresano (MI) con “Storie Fragili”, GLORIADAICAPELLIBIONDI (al secolo Gloria Galassi) da Cesena (FC) con “Prima Di Andare”, GUIDO MARIA GRILLO da Parma con “Chi Ci Salverà”, il quartetto MALAKAS da Ravenna con “Kaffè”, UND1C1 (al secolo Manuel Bruschi) da Collecchio (PR) con “Caos”, ST.ELLE (al secolo Maria Letizia Mazzoni) da Montechiarugolo (PR) con “Furente”, ROSSELLA LONGO da Modena con il brano edito “Oggi Sono Io”, MARIA STELLA DI RUZZA da Villa Santa Lucia (FR) con il brano edito “Nothing Compares 2 U”, MAREA (al secolo Maria Suraci) da Montecchio Emilia (RE) con “Mamma (Non Ti Parlo Più)”, MATTIA ADDUOCCHIO da Rimini con “Mille Passi”, MORENA PARLAGRECO da Bollate (MI) con “Dimmi Dove Sei”, ROXENNE (al secolo Rebecca Magri) da Parma con “Pyroxene”, SIMONE B. (al secolo Simone Bilella) da Caprara (RE) con “Fai Quello Che Vuoi” e VERA (al secolo Veronica Castellucci) da Forlì (FC) con “Strano, Vero”.

Domenica 25 giugno il festival entra nel vivo con grandi ospiti e con la band diretta da Rosario Bella, fratello di Gianni. Inizio ore 21:00, i biglietti per l’appuntamento sono già sold out. Mogol racconterà il grande talento di Gianni Bella attraverso aneddoti e racconti inediti. Mario Biondi, Mario Lavezzi e Silva Mezzanotte con Carlo Marrale interpreteranno sul palco i brani di Gianni Bella. Si esibiranno anche il cantautore Alberto Conti (ex concorrente di “Italia’s got talent”), il cantautore Santoianni, il cantautore e influencer Lorenz Simonetti e il cantante Diego Vilar (ex concorrente di “The Voice Senior”).

Nel corso della serata i 10 finalisti del contest del festival interpreteranno una canzone di Gianni Bella. La giuria premierà un solo vincitore con un riconoscimento in denaro pari a € 2.000 che verrà consegnato dallo stesso Gianni Bella. Inoltre verranno assegnati la targa per la Miglior Interpretazione e il Premio della critica. La Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri, consegnerà la targa per il Miglior Testo inedito.