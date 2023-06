Il programma Tra gli highlight di questa terza edizione, l’avant-pop di Lucinda Chua, cantante e polistrumentista londinese di origini cinesi, fresca di uscita sulla prestigiosa label inglese 4AD Records, in prima italiana con il suo nuovo live in formazione “classica” che la vede impegnata al violoncello; il dj set A/V in solo del nippo-canadese Doon Kanda, storico collaboratore di Arca, Björk e FKA Twigs, oggi apprezzato producer per l’etichetta di culto Hyperdub (unica data italiana); il live della giapponese Hatis Noit, prodotta da Erased Tapes, che vanta tra i suoi ammiratori personaggi del calibro di David Lynch, William Basinski e Rick Rubin; la prima italiana di Gabber Modus Operandi, duo di riferimento dell’effervescente scena indonesiana, con la sua folle miscela di Gamelan (musica tradizionale balinese), punk ed elettronica; l’inedito live made in UK che vede affiancati il maestro della dub Kevin Martin, aka The Bug, e Flowdan, tra i pionieri del grime, fresco di collaborazione con Skrillex e Fred Again; la producer svizzera di origini nepalesi Aïsha Devi, co-fondatrice dell'etichetta-collettivo Danse Noire e maestra della tecnica vocale, tra gli ospiti più ricercati dai più importanti festival europei e dai principali centri dedicati al contemporaneo in tutto il mondo (dal Barbican Centre di Londra al The Broad di Los Angeles);

L’artista peruviana Daniela Lalita, partner storica di Amnesia Scanner, per la prima volta in assoluto nel nostro paese per presentare il suo progetto solista in uscita per Young (già Young Turks, che annovera tra gli altri FKA twigs, Jamie xx e Sampha) con uno show in esclusiva italiana che prevede una scenografia costruita appositamente per l’occasione; la special ambient performance firmata dall’americana Lyra Pramuk, progetto site-specific ambientato all’interno del dedalo del Labirinto; il live della francese Malibu, tra i nuovi protagonisti della scena ambient, nel roster dell’iconica etichetta newyorkese Uni; il cut’n’paste sperimentale dell’inglese Voice Actor, autrice di uno degli esordi più acclamati del 2022, per la prima volta in Italia con il nuovo live; le travolgenti ibridazioni tra percussioni mediorientali ed elettronica firmate dal duo turco-egiziano ABADIR & Hogir, altra prima nazionale a Lost; il debutto italiano di Yousuke Yukimatsu, attivissimo dj giapponese punta di diamante della pulsante scena underground asiatica. E ancora, la producer messicana Vica Pacheco, che dopo il trasferimento in Belgio si è dedicata all’approfondimento dell’utilizzo musicale di utensili in ceramica tipici della tradizione Messicana; l’americano Dj Python, con un set tra chillout e deep reggaeton ambientato tra i corridoi di bambù gigante, e il dj set mozzafiato degli inglesi Giant Swan. Tra i ritorni da segnalare gli italiani Heith, che presenta in forma completa il suo ipnotico live A/V (proposto in preview nel 2022) e Gabber Eleganza, autore di un vulcanico dj set, tra le performance più apprezzate della scorsa edizione del festival.