Grande spazio ancora alla musica di qualità e di richiamo per i più giovani, ma non solo.

Prende il via L’Umbria che Spacca che con oltre 20 appuntamenti, 5 palchi e musica dall’alba fino a tarda notte dal 29 giugno al 2 luglio animerà il centro storico di Perugia, scenario ideale per un festival musicale, con il meglio delle proposte della scena contemporanea.

Il festival L’Umbria che Spacca” è ormai tra i festival più importanti del Centro Italia per partecipazione, pubblico, qualità della proposta artistica e culturale, grado di inclusività e innovazione. Non dimentica però la sua mission principale, ovvero quella di valorizzare la molteplicità delle proposte musicali, artistiche, culturali e imprenditoriali presenti e operanti nel territorio umbro, promuovendo anche le bellezze territoriali con l’obiettivo di far vivere la città di Perugia e il tessuto culturale della regione con un continuo slancio dal basso. Gli artisti principali si esibiranno sul Main Stage situato ai Giardini del Frontone insieme alle band vincitrici della sesta edizione del “COOP Music Contest”.

Il programma Giovedì 29 giugno si inizia con l’accoppiata Lo Stato Sociale e Nobraino. Insieme all’annuncio di "Stupido Sexy Futuro", il loro nuovo album, non poteva mancare un live anche a “L’Umbria che Spacca”. Affiancati come co-headliner dai Nobraino, insieme per il decennale di “Disco d’Oro”, l’album che li ha fatti conoscere al pubblico italiano nel 2012, la band romagnola ha deciso di tornare sul palco per ritrovare i propri fan che da anni reclamavano un loro ritorno sulle scene.

Venerdì 30 giugno toccherà a Fabri Fibra, che per la prima volta si esibirà in un festival umbro con uno show che ha già registrato il sold out. L’icona del rap italiano e artista della parola, dopo il successo dell’ultimo album “Caos” e del successivo tour, torna live nell’estate 2023 sui palchi dei principali festival estivi. Anche a Perugia Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta completamente rinnovata che però non lascerà fuori i grandi successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano.

L’opening act sarà affidato al flow e all’energia della rapper BigMama.

La serata di sabato 1 luglio sarà tutta per i Verdena, uno dei più importanti gruppi della scena musicale italiana. La band bergamasca torna al festival dopo l’esibizione nel 2015 a San Francesco al Prato. Il nuovo disco ha subito conquistato il cuore del pubblico, che attendeva da tempo il loro ritorno. L’opening act saranno gli Elephant Brain, una delle band umbre che più in voga degli ultimi tempi e i Manitoba, band fiorentina che ha partecipato all’edizione 2020 di X Factor sotto l’ala di Manuel Agnelli.

Gran finale al Main Stage domenica 2 luglio con “Rebel Sunday - Pop punk is not dead” (ingresso gratuito). Una serata per rivivere la storia del pop-punk italiano, con chi ne ha contrassegnato l’epoca d’oro e chi oggi ha riportato sulla cresta dell’onda quelle sonorità: sul palco saliranno Finley, Naska, dARI e Lost.