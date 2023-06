Immagini

Cinzella Immagini è la sezione dedicata al cinema e ai temi sociali, trattati insieme all'Inail - Direzione Regionale Puglia, presso lo Spazioporto di Taranto nel suo spazio esterno pensato e creato per un'esperienza di cinema all'aperto: sette appuntamenti e sette proiezioni con ospiti tra cui il regista Nicolò Falsetti per il film "Margini" (30 giugno); Massimo Martella per il film "Il Tocco di Piero" (1 luglio) e Stefano Senardi per il film "La Voce del Padrone" (2 luglio).