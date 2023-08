All'Avellino Summer Festival arrivano Tananai e Achille Lauro, guarda il programma completo

Mercoledì 16 agosto, Tananai (dj set), Achille Lauro (dj set), Gaia, Disco Club Paradiso, Matteo Romano, Frada, Rizzo e Fluente infiammeranno il pubblico di Avellino.

Tra gli altri artisti più attesi delle prossime settimane, anche Michele Zarrillo (7 agosto), Daniele Silvestri (12 agosto), Carl Brave (19 agosto), i Coma Cose (26 agosto) e i Cugini di Campagna, a cui è stata affidata la serata conclusiva del Festival (10 settembre).

Una stagione ricca di spettacoli imperdibili, un tripudio di intrattenimento, musica e spettacoli di ogni genere, adatti a qualsiasi tipo di pubblico e ad ogni fascia di età.

Ogni weekend di agosto talentuosi artisti di strada animeranno Corso Vittorio Emanuele ad Avellino dalle ore 19:00 alle ore 21:30.

Ecco il programma completo

9 agosto 2023, ore 21:00

SILVESTRI REA – The Gulfoss Sessions (Piazza Duomo)

10 agosto 2023, ore 17:00

NICO SHOWMAN – Rubilli

10 agosto 2023, ore 21:00

DAVIDE CERRETA HAMMOND TRIO – Piazza Duomo

11 agosto 2023, ore 21:00

A LUMANERA – Parco Di Nunno (Piazza Kennedy)

12 agosto 2023, ore 21:00

MARCELLO APICELLA LIVE – Piazza Biagio Agnes

DANIELE SILVESTRI – Borgo Ferrovia

13 agosto 2023, ore 21:00

CARMEN RUSSO & ENZO PAOLO TURCHI, Raffaella Carrà Tribute – Piazza Libertà

15 agosto 2023, ore 00:00

FUOCHI PIROMUSICALI – Stadio "Partenio-Adriano Lombardi"

16 agosto 2023, ore 21:00

TANANAI (dj set) | ACHILLE LAURO (dj set) | GAIA | MATTEO ROMANO |

DISCO CLUB PARADISO | FRADA – Piazza Libertà

18 agosto 2023, ore 21:00

TALENTO ZERO | IL MATRIMONIO MANCATO DI STEFANIA DE RUVO – Parco Del Teatro Gesualdo

RIFORMA POPOLARE – Parco Di Nunno (Piazza Kennedy)

19 agosto 2023, ore 21:00

FIX LIVE MUSIC – Piazza Biagio Agnes

CARL BRAVE – Valle

19 agosto 2023, ore 21:00

CINEMA ALL'APERTO | IL GRANDE DITTATORE DI CHAPLIN – Piazzale Eliseo

20 agosto 2023, ore 21:00

SANDRO PRESTA | OMAGGIO A CALIFANO – Piazza Libertà

CINEMA ALL'APERTO | L'INNOCENT DI GARRELL – Piazzale Eliseo

21 agosto 2023, ore 21:00

CINEMA ALL'APERTO | LAGGIU' QUALCUNO MI AMA DI MARTONE – Piazzale Eliseo

22 agosto 2023, ore 21:00

CINEMA ALL'APERTO | KILL ME IF YOU CAN DI INFASCELLI – Piazzale Eliseo

24 agosto 2023, ore 21:00

CARLO MARIA TODINI | BIAGIO IZZO – Bellizzi Irpino

25 agosto 2023, ore 21:00

ZEKETAM – Parco Di Nunno (Piazza Kennedy)

BARBARA TUCKER | NADAMAS SUMMER FEST 2.0 – Piazza Libertà

26 agosto 2023, ore 21:00

ALAIA &GALLO |NADAMAS SUMMER FEST 2.0 – Piazza Libertà

COMA COSE – Rione Parco

RELMI BROS – Piazza Libertà

31 agosto 2023, ore 21:00

ANFITRIONE DA PLAUTO | CLAN H TEATRO – Parco Del Teatro Gesualdo

1° settembre 2023, ore 21:00

OLTRE IL VENTO | CLAN H TEATRO – Parco Del Teatro Gesualdo

2 settembre 2023, ore 21:00

SCHERZI DI A. CECHOV | LUIGI FRASCA – Parco Del Teatro Gesualdo

3 settembre 2023, ore 21:00

CORIOLIS EFFECT – Parco Del Teatro Gesualdo

4 settembre 2023, ore 21:00

ANTOLOGIA NAPOLETANA | TRIO BUONAVITA, FUSCO, ERRICO – Piazzale San Ciro

5 settembre 2023, ore 21:00

LIRICA SOTTO LE STELLE | OMAGGIO AL BELCANTO E A CARUSO – Piazzale San Ciro

6 settembre 2023, ore 21:00

R4S LIVE SPECIAL GUEST ERNESTO VITOLO -–Piazzale San Ciro

7 settembre 2023, ore 21:00

LUCA PUGLIESE ONE MAN BAND – Piazzale San Ciro

8 settembre 2023, ore 21:00

SILVANO SANTACROCE | NAPUL'E' PINO DANIELE FRIENDS – Piazzale San Ciro

NOSTALGIA '90 – Piazza Macello

9 settembre 2023, ore 21:00

CIRO GIUSTINIANI | PASQUALE PALMA – Rione Mazzini

10 settembre 2023, ore 21:00

I CUGINI DI CAMPAGNA – Rione Mazzini