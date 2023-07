Il Maco Festival accende la Planet Arena di Paestum

Il Maco Festival ha acceso i riflettori della suggestiva Planet Arena di Paestum con il concerto dei Verdena sabato 22 luglio.

Ed è stato solo l'inizio perché l’edizione 2023 dell'attesissimo evento ha in serbo moltissimi altri appuntamenti da non perdere. Nelle prossime settimane i live di Après La Classe + Orchestra Popolare, in occasione della Notte della Taranta (23 luglio), Ernia (10 agosto), Teenage Dream (14 agosto), Jeff Mills + Tomorrow Comes The Harvest (16 agosto), Geolier + Paky (19 agosto), La Traviata – Fondazione Pavarotti (22 agosto) e Sottosopra Fest + Shiva (25 agosto).