Al via la prima edizione di Greenvalley Pop Fest: sul palco i Boomdabash, Elettra Lamborghini e Rhove

"Greenvalley Pop Fest è un festival unico nel suo genere, che nasce dalla volontà di

sensibilizzare il pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle Riserve Naturali

attraverso la musica, uno dei mezzi più potenti a disposizione per stimolare la curiosità, l'interesse e il rispetto nei confronti della natura che ci circonda, soprattutto nelle nuove generazioni, per incentivare uno stile di vita sostenibile", ha dichiarato Antonio Di Marca, dell’organizzazione del festival.

Cosimo Rizzuto, amministratore unico di Record Eventi, società organizzatrice dell'evento, ha poi aggiunto: "Gli obiettivi sono due: far crescere la consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente, in particolar modo le aree boschive, che rappresentano uno dei più importanti patrimoni da salvaguardare, e focalizzare l’attenzione sul

futuro del nostro pianeta

. L’evento si impegna inoltre a promuovere la conoscenza delle aree naturalistiche della Sicilia attraverso importanti campagne di comunicazione volte alla diffusione di una cultura green".

Per questo motivo, il festival non poteva che tenersi nel cuore dell’oasi naturalistica più importante della Sicilia: la Real Casina di Caccia. Un elegante gioiello architettonico del 1700 incastonato nel verde del Bosco della Ficuzza, a 50 km da Palermo, nota per essere stata la dimora estiva di caccia del Re Ferdinando III. Una location perfetta per ospitare il Greenvalley Pop Fest, una riserva naturale scrigno di inestimabili bellezze naturalistiche che ospita

l’80% delle specie animali e vegetali dell’intera Regione

L’organizzazione dell'evento è interamente affidata a

Record Eventi

, realtà italiana leader nella progettazione e produzione di eventi culturali e di spettacolo. La capacità di anticipare e proporre le tendenze del settore dell'entertainment e le relazioni consolidatesi nel corso degli anni con agenti, promoter ed enti pubblici hanno permesso di ospitare sul territorio spettacoli con ospiti di fama mondiale. Con oltre 500 eventi, 50 concerti, 10 festival all’attivo con un'affluenza di oltre 60mila persone l'anno ed un ricco palmarès di artisti, Record Eventi si attesta come realtà consolidata dell'intrattenimento giovanile made in Italy, vero e proprio punto di riferimento per i grandi eventi in Sicilia. Saranno partner del festival: Infinity Management, leader nazionale nel settore Booking e Management; Futuris, leader regionale nell’organizzazione e produzione di eventi e festival; Latitude, realtà consolidata nelle pubbliche relazioni, comunicazione e organizzazione di eventi; Zer091, Associazione Culturale impegnata attivamente sulla promozione del territorio. Radio 105 la radio ufficiale.